V Postojni pogrešajo 39-letno žensko

V Postojni, kjer je bila začasno nastanjena, pogrešajo 39-letno Anno Trach, državljanko Ukrajine, so sporočili policisti PP Postojna. Zadnjič so jo videli v petek, 20. januarja, ko se je odpravila na sprehod, od koder pa se ni vrnila in so se za njo izgubile vse sledi.

Visoka je približno 165 cm, normale postave, svetlih kratkih las, ki jih ima največkrat spete v čop. Ven je odšla oblečena v daljši zimski plašč bež barve, v rjavih hlačah in obuta v rjave škornje. S seboj je imela črno žensko torbico.

Vse, ki bi jo kje opazili, prosijo, da jih čimprej obvestite na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.