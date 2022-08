V Prebenegu mirno, tudi pod Socerbom se požar ne širi več

Stanje na požarišču se je umirilo, na območju Prebenega in Križpota je požar v glavnem pogašen, drugod je pod nadzorom. Noč bodo prebivalci Prebenega in Križpota preživeli na domovih. Stanje še vedno nadzorujejo pristojne službe. Sedež civilne zaščite so medtem z Vrha prenesli na prireditveni prostor v Prebenegu. Ležišča za prostovoljce pa so na voljo na sedežu KD Rapotec.

Požar pod Socerbom je v večji meri pod nadzorom in se ne širi več, je popoldne dejal Jan Brodar iz koprske gasilske brigade. Popoldne je ogenj gasilo približno 150 ljudi ob pomoči sedmih helikopterjev in dveh kanaderjev. Ti dve letali je Italija kljub sprva drugačnim napovedim vendarle usmerila na to območje.Vodja operative na Gasilski brigadi Koper Jan Brodar optimistično pričakuje noč. »Še naprej pa bomo izdatno zalivali meje požara, da se nam ne bi kje ponovil,« je poudaril. Dodal je, da se še pojavljajo manjša žarišča, ki pa jih uspešno nadzorujejo. Upa, da bo tako ostalo tudi naprej.