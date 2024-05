V Premarjagu pogrešajo tri mlade, ki jih je odnesla reka Nadiža

V Premarjagu (Premariaccu), občini, ki se nahaja kakih pet kilometrov južno od Čedada, pogrešajo tri mlade osebe, dve dekleti in fanta, ki so se znašli v težavah na reki Nadiži. Na pomoč so poklicali z rečnega otoka, ker se je vodostaj reke zaradi obilnih padavin naglo dvigoval. Reševalci so prispeli na kraj, toda jih niso uspeli doseči. Na videoposnetku, ki je zaokrožil po spletu, jih je videti objete na otočku, da bi lažje kljubovali pobesneli reki. Nato jih je voda začela odnašati. Gre, kot kaže, za tri mlade tuje državljane, v bližini so našli njihov avtomobil, romunskih registrskih tablic. Trenutno poteka iskalna akcija, pri kateri sodelujejo gasilci s posebnimi enotami za vodno reševanje, priletel je tudi gasilski helikopter iz Benetk, ki preletava območje. Kasneje se mu je pridružil tudi reševalni helikopter službe 118. Na obeh so tudi gorski reševalci. Na kraju so tudi karabinerji.