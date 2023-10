V prihodnjem tednu na vrsti tri vremenske fronte, dve izraziti

Medtem ko se je vremensko dogajanje danes vendarle nekoliko umirilo in bo ozračje tudi jutri dokaj stanovitno, bo prihodnji teden spet razgiban. Naše kraje bodo namreč prešle tri vremenske fronte, od katerih bosta, kot kaže, vsaj dve izraziti. Prva od treh vremenskih front bo vplivala na vreme pri nas zlasti v noči na torek, naslednji dve pa predvidoma prihodnji petek in nedeljo. Že v prvi polovici tedna bo za kakšno stopinjo Celzija hladneje, proti koncu prihodnjega tedna pa se bo temperatura nekoliko občutneje spustila, četudi o pravem mrazu ne bo še govora.

S prehodno okrepitvijo zračnega tlaka bo tudi jutri še prevladovalo nekoliko bolj stanovitno vreme. V glavnem bo zmerno do pretežno oblačno, več oblakov bo v severnih goratih predelih. Občasno, zlasti v popoldanskih urah, bodo možne manjše krajevne padavine.

V ponedeljek bo pred večernim poslabšanjem že pritekal bolj vlažen zrak in bo zapihal jugovzhodni veter. V glavnem bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno se bodo že pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo pogostejše in vztrajnejše v noči na torek. V ponedeljek čez dan bo ob jugovzhodnem vetru ob morju več spremenljivosti in ni izključeno, da se bo občasno prikazal tudi kakšen sončni žarek.

V torek bo večji del dneva povečini oblačno in deževno, pojavljale se bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Pihali bodo južni vetrovi.

V sredo kaže na povečini sončno vreme, zlasti nočne temperature bodo precej nižje kot v torek.

Od četrtka se bo začelo novo vremensko poslabšanje z dvema solidnima vremenskima frontama, ki bosta naše kraje predvidoma prešli v petek in nedeljo. V četrtek bo že več oblakov in se bodo začele pojavljati prve padavine. Od petka do nedelje pa bo, kot kaže, prevladovalo oblačno in deževno vreme, tudi z močnejšimi padavinami in nevihtami, ter nadaljnjo ohladitvijo.