V Pulju 36 jedrskih zaklonišč

V zvezi z vojno v Ukrajini je puljski župan Filip Zoričić izrazil mnenje, da gre za temačne čase obračunov med civilizacijami, vendar upa, da se bo vojna čim prej zaključila in da se nas ne bo na nikakršen način dotaknila. Kljub temu pa je dolžan obelodaniti razpoložljivost jedrskih zaklonišč na puljskem območju, kot to počenjajo tudi druge uprave na Hrvaškem, je povedal. V Pulju je 36 jedrskih zaklonišč, je razkril, ob njih pa še 23 navadnih zaklonišč ali predorov. Od 36 jedrskih zaklonišč je razen dveh, torej 34 zaklonišč, takoj vseljivih oz. uporabnih. V ostalih 23 navadnih zakloniščih pa lahko prehodno dobi zavetišče okrog 20.000 ljudi. »To so številke,« je povedal Zoričić, »upajmo pa, da jih ne bomo potrebovali,« je zaključil.