V Pulju ne želijo (že napovedanega) koncerta turbofolk glasbe

Puljski župan Filip Zoričić je prepovedal koncert v mestni športni dvorani, ki bi moral biti 25. marca in na katerem bi nastopili glasbeniki Duško Kuliš, Dragan Kojić, Ana Bekuta in Zorana Mićanović, ker da v javnih prostorih ne bo turbofolk glasbe. Organizatorji pravijo, da je župan glasbenike označil za »srbske smeti«, a Zoričić je to zanikal.

Organizator koncerta je podjetje Hiljadarka projekt, njegov direktor Mario Cindori pa je v sporočilu za javnost pojasnil, da so pogodbo o najemu športne dvorane za koncert pevca Duška Kuliša, ki prihaja iz Splita in ne iz Srbije, ter njegovih prijateljev pod naslovom Duško Kuliš & gosti podpisali že oktobra lani in najem dvorane tudi plačali.

Na dan, ko so v Pulju nalepili reklamne plakate za koncert, je v podjetje po besedah Cindorija poklical direktor puljske športne dvorane Mario Peruško. Dejal jim je, da je Zoričić od njega zahteval odpoved koncerta, ker da v svojem mestu ne želi »srbskih smeti«.

Cindori trdi, da je župan isto rekel v telefonskem pogovoru z njim. Pogovor naj bi prek zvočnika poslušale še štiri osebe, ki so o tem pripravljene pričati tudi na sodišču je dejal in napovedal tožbo proti županu Pulja. Puljski župan in direktor dvorane Dom sportova sta navedbe organizatorja koncerta danes za hrvaški portal Glas Istre zanikala. Peruško je dejal, da z organizatorjem koncerta sploh nikoli ni govoril. Zoričić pa je zagotovil, da se z nikomer ne pogovarja na takšen način, kot trdi Cindori.

»Imam vsa sporočila, z menedžerjem in organizatorjem, in jih lahko pokažem. Kar se tiče ustne komunikacije, pa lahko rečem samo, da se jaz tako ne pogovarjam in nisem tako vzgojen. Komunikacija je bila verjetno temperamentna, a se ne bi spuščal na takšno raven,» je zatrdil. Na družbenem omrežju Facebooku je zapisal še, da mesto Pulj in sam ne delujeta po principu kuvert in groženj. »Takšnega koncerta v mestnem prostoru ne želimo in tu je konec zgodbe,» je ponovil. Po njegovi oceni takšna glasba ne spada v podnebje, duh in mentaliteto mesta Pulj.

Poudaril je, da želijo obdržati pravico do izbire, ko gre za to, kaj je primerno za mestne prostore in kaj ne. »Smešno je, da poskušajo igrati žrtve. Skrivali so izvajalce, ko smo na družbenih omrežjih naključno izvedeli, kdo so, pa smo ukrepali po zakonu in odpovedali pogodbo ter jih obvestili o tem,» je dodal.

Iz podjetje Hiljadarka so medtem sporočili, da so koncert prestavili v Osijek. Trdijo, da je bil sicer v Pulju odziv odličen in so v enem mesecu prodali 85 odstotkov vstopnic.

Glasbeni prijatelji Kuliša, Dragan Kojić, Ana Bekuta in Zorana Mićanović sicer prihajajo iz Srbije in so znani izvajalci turbofolk glasbe.