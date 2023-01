V raketnem napadu naj bi bilo ubitih in ranjenih več sto ruskih vojakov

V raketnem napadu na stavbo v mestu Makijevka v okupiranem Donecku je umrlo približno 400 ruskih vojakov, še kakih 300 je bilo ranjenih, so sporočili iz ukrajinske vojske. Proruske sile so potrdile, da so v napadu utrpele precejšne izgube, vendar niso podale natančnih številk. Danil Besonov, eden od proruskih uradnikov v zasedenem Donecku, je na Telegramu zapisal, da je raketa zadela poslopje poklicne šole v Makijevki dve minuti po polnoči na novoletni dan. Po njegovih besedah so ukrajinske sile za napad uporabile ameriški raketni sistem himars, točno število mrtvih in ranjenih pa še ni znano.

Iz proruske uprave v regiji Doneck so po poročanju BBC sporočili, da so ukrajinske sile v noči na novo leto na regijo izstrelile najmanj 25 raket.

Tudi več ruskih komentatorjev in blogerjev je na spletu potrdilo ukrajinski napad na poslopje v Makijevki, kjer naj bi bili nameščeni ruski vojaki, a ob tem dodajajo, da je število žrtev precej nižje od tistega, ki ga navajajo v Kijevu.