V rebalansu nekaj več denarja za Slovence v zamejstvu in po svetu

Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je na današnji nujni seji obravnavala predlog sprememb proračuna za leto 2023 in predlog proračuna za leto 2024, ki predvidevata rast sredstev za delovanje urada. Do rebalansa je bil kritičen predstavnik opozicijske SDS Jože Tanko, ki je mnenja, da bi morala vlada temu resorju nameniti več denarja.

Minister Matej Arčon, ki vodi vladni urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, se seje zaradi ostalih obveznosti ni udeležil, zato je predloge proračunov predstavila državna sekretarka Vesna Humar. Kot je pojasnila, vlada v rebalansu za leto 2023 uradu namenja 11.379.000 evrov, kar je po njenih besedah 6,18 odstotka več kot letos. Gre za 79.000 evrov več kot je bilo sprva predvideno v proračunu za 2023. Rast je predvidena tudi za leto 2024, ko bo urad iz proračuna prejel 11.580.000 evrov oziroma osem odstotkov več kot leta 2022.