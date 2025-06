V reki Nadiži grafitarja popisala betonsko brežino

Karabinjerji iz Čedada so včeraj ustavili in legitimirali dva mladoletnika, ki sta v reki Nadiži v Premarjagu z grafiti popisala betonsko brežino. Na njej se je pojavil večji barvni napis. Opazil ju je občinski delavec, medtem ko je na območju opravljal vzdrževalna dela. Poklical je na interventno telefonsko številko za klice v sili in o njunem nezakonitem početju seznanil organe pregona.

Mladostnika sta se s svojim »podvigom« ukvarjala okrog 13.30 v največji dnevni vročini, pri čemer sta bila kar v kopalkah. Po napovedih župana Micheleja De Sabata, ki se je zahvalil karabinjerjem za posredovanje, bosta škodo odpravila kar sama. Betonsko brežino bosta morala počistiti in vzpostaviti nekdanje stanje. Gre za vzgojni ukrep, ki je zgovornejši od navadne denarne globe, je komentiral. Nekaj podobnega se je zgodilo lani, ko so pri mazanju zalotili štiri mladostnike. Po prejetju so vse počistili, in to medtem ko so jih mimoidoči opazovali z bližnjega mostu.