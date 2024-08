V Reziji so v kraju Jama na nadmorski višini okrog 1000 metrov našli mrtvega lovca. Ugotovili so, da gre za 65-letnega Fabrizia Di Lenarda, domačina, ki je živel v Vidmu. Bil je oblečen v lovska oblačila in je pri sebi imel puško. Njegovo truplo so zagledali mimoidoči pohodniki, ki so nemudoma poklicali na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Na kraj prispeli gorski reševalci iz Možca, reševalci finančne policije in reševalni helikopter. Zdravnik je potrdil njegovo smrt.