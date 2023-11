V senatu podelili nagrado Andreini Trusgnach

V Rimu so danes dopoldne v polni senatni Dvorani Zuccari podelili nagrado mednarodnega natečaja za poezijo in literaturo Giovanni Bertacchi beneški pesnici Andreini Cekovi Trusgnach. Na simpoziju o Bertocchiju kot pesniku duše med lokanimi jeziki, mejami in svobodo so med drugim spregovorili senatorka Tatjana Rojc, nagrajena pesnica Andreina Cekova Trusgnach, avtorica zbirke Pingulauenca ki jo nie bluo - L’altalena che non c’era, iz katere je prisotnim prebrala tudi nekaj poezij ter veleposlanik Republike Slovenije v Rimu Matjaž Longar.