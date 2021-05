V senatu vprašanje zastopanosti znano, na potezi pa so poslanci

Po včerajšnjih pogovorih v Rimu je znova v ospredju vprašanje, kako naj bo v italijanskem parlamentu še naprej zastopana slovenska manjšina. Senatorka Tatjana Rojc, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj ocenjujejo, da predsednica senata Maria Elisabetta Alberti Casellati temo pozna.

Toda razprava o spremembi volilne zakonodaje je obtičala v poslanski zbornici, zato je nenavadno, da so slovenska senatorka in predsednika krovnih organizacij obiskali senat, ki bo kvečjemu sprejel, kar bodo že sklenili poslanci. »Pred tedni smo na več naslovov poslali poziv, nanj pa nam je hitro odgovorila predsednica senata,« obisk pri Alberti Casellatijevi pojasnjuje Ksenija Dobrila, ki pravi, da so na srečanju opozorili na nevarnost, da bi slovenska manjšina zaradi zmanjšanja števila parlamentarcev ostala brez predstavnika v senatu oz. poslanski zbornici.

»Predsednica je bila s temo že seznanjena, saj smo bili pri njej že pred dvema letoma,« razlaga Rojčeva. Zato se ji zdi, da je bil bolj koristen sestanek z vodjo senatork in senatorjev Demokratske stranke (DS) Simono Malpezzi in predsednikom odbora za ustavna vprašanja, izvedencem za volilno zakonodajo pri demokratih, Dariom Parrinijem. Rojčeva pravi, da bo Parrini proučil rešitve, ki bi Slovencem prinesle sedež v parlamentu.