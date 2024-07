V Sežani prerezal vrvi in grozil plezalcem

Včeraj je skupina štirih italijanskih državljanov pripravila plezalne vrvi za športno plezanje pri naravni steni na Sedovniku pri Sežani. Tja je pristopil 68-letni moški iz Sežane, ki jih je brez povoda agresivno napadel. V roki je držal olfa nož, s katerim je prerezal plezalne vrvi na koščke in nato sunkovito zamahoval proti plezalcem z razdalje manjše od enega metra.

Plezalca sta sunkovito odskočila in se tako izognila poškodbam. Eden od dveh se je v silobranu udaril v telo, nakar so uspeli pobegniti. Moškega sta prijavila na policijski postaji Sežana. Policisti so poročali, da nihče od udeležencev ni bil telesno poškodovan, zadevo pa obravnavajo kot poskus uboja. Moškega bodo kazensko ovadili.