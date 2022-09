V silovitem trčenju trije hudo poškodovani

V silovitem trčenju, v katerega so bili malo po 13. uri vpleteni trije avtomobili v Pordenonu na Drevoredu Treviso, so bile tri osebe hudo poškodovane. Dve so z reševalnim vozilom službe 118 prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kjer so ju sprejeli z rdečo triažno kodo, eno pa s helikopterjem v videmsko bolnišnico. Dva avtomobila sta zapeljala s ceste, tretji je zgorel. Na kraju so bili gasilci iz Pordenona, ki so ponesrečence potegnili iz razbitin in so pogasili požar. Zavarovali so kraj nesreče in odpravili njene posledice. Lokalni policisti so preusmerjali promet in preiskujejo vzroke nesreče.