V silovitem trčenju umrl 49-letnik

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so sinoči posredovali v Fontanafreddi na Pordenonskem, kjer sta na državni cesti št. 13, t.i. Napoleonski cesti, v bližini nakupovalnega centra Sorelle Ramonda silovito trčila avtomobila. Renault clio, za volanom katerega je bil 41-letnik, je zavijal v levo proti trgovskemu središču, ko je vanj trčil fiat 600, ki ga je vozil 49-letni Pordenončan Stefano Targa. Zanj so bile poškodbe prehude in je kljub vsem prizadevanjem reševalcev umrl. Drugi voznik je bil lažje poškodovan in so ga prepeljali v bolnišnico.

Gasilci so zavarovali kraj nesreče in so odpravili njene posledice. Vzroke nesreče preiskujejo karabinjerji iz Sacileja.