V Sloveniji bodo uničili 18 ton uvoženih kumar

Na državni meji so nedavno ustavili pošiljko kumar iz Srbije, v katerih je bila odkrita previsoka prisotnost fungicida metalaksil. Po podatkih evropskega sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) je Slovenija za pošiljko odredila uničenje, tako da kumare niso prispele na slovenski trg. Šlo je za več kot 18 ton kumar.

Kot izhaja iz sredine objave na spletni strani evropskega sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) je bilo v vzorcu iz 4. septembra odkritih 0,025 miligrama te snovi na kilogram, medtem ko dovoljena količina znaša 0,01 miligrama na kilogram.

Slovenija je za pošiljko svežih kumar, ki so bile predvidene za nadaljnjo predelavo, po podatkih RASFF odredila uničenje. Kumare tako še niso prispele na trg, je navedeno.

Fungicid metalaksil se uporablja za zaščito rastlin pred ožigom, rastlinsko boleznijo, pri kateri se oboleli deli rastline posušijo ali odmrejo. Na spletni strani RASFF metalaksil ni označen kot nevaren.

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so za STA potrdili, da je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 4. septembra vzorčila pošiljko kumar v skupni količini 18.168 kilogramov. »Analiza je pokazala preseženo zgornjo mejno vrednost za metalaksil, sicer je ocena tveganja pokazala, da je živilo varno. Kumare niso bile dane na trgovske police in niso dosegle končnega potrošnika,» so pojasnili.

Kot je v četrtek pozno popoldne poročal srbski portal N1, po podatkih srbskega kmetijskega ministrstva postopek analize pošiljke še ni zaključen. Po informacijah, ki jih je srbska fitosanitarna inšpekcija prejela od kolegov iz Slovenije in izvoznikov, so namreč iz dveh laboratorijev dobili različne rezultate.

Ena analiza je pokazala višjo prisotnost fungicida metalaksil od dovoljene, druga pa njegovo prisotnost v dovoljenih mejah.

Srbska fitosanitarna inšpekcija je medtem že sprejela nadzorne ukrepe pri izvoznikih in proizvajalcih, navaja N1.

Iz slovenske uprave za varno hrano so nedavno sporočili, da so letos v okviru uradnega nadzora do 24. avgusta odvzeli 11 vzorcev sadja in zelenjave s poreklom iz Srbije, analize pa so pri enem vzorcu breskev pokazale na prisotnost ostanka pesticida klorpirifos-etila.

Po prejemu informacije, da so v Srbiji dovolili interventno uporabo omenjenega pesticida v pridelavi rdeče pese ter na podlagi podatka, da breskve iz Srbije niso bile skladne, je uprava ob uvozu poostrila nadzor.

Slovenija je avgusta v Srbijo zaradi klorpirifosa že vračala breskve. Enako so storili tudi na Hrvaškem, kjer so avgusta v Srbijo vrnili breskve, nato pa še slive.

V medijih so se medtem pojavili očitki, da je uprava pri srbskih breskvah in pri poljskih slivah potrošnikom zamolčala del ključnih informacij. Zdravstveno oporečnih poljskih sliv namreč ni prodajal le Spar, kot je objavila, ampak tudi nekateri drugi trgovci, je danes poročal časnik Dnevnik. Kdo vse je prodajal sporne slive, na upravi ne razkrivajo.

»Uprava ne objavlja informacij o izvajalcih dejavnosti, ki so bili prejemniki določenega neskladnega živila, če je živilu, ki je bilo predmet umika/odpoklica, potekel rok uporabe oziroma je glede na naravo živila upravičena domneva, da ni več v prodaji. Prav tako uprava ne objavlja informacij o tistih izvajalcih dejavnosti, ki so živilo sicer prejeli, niso pa odgovorni za izvedbo umika/odpoklica,» so pojasnili za Dnevnik.