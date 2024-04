V Sloveniji grozi pozeba, FJK v glavnem izvzeta

Temperatura se bo danes ponoči (v noči na petek) ob umirjanju vetra in prevladujoči jasnini občutno spuščala. Po zadnjih analizah kaže, da bi se lahko živo srebro ponekod po Sloveniji spustilo pod ničlo in da torej grozi pozeba. V FJK pa bodo temperature povečini rahlo nad ničlo in razen morebitnih krajevnih izjem pozebe naj ne bi bilo pričakovati. Arso opozarja pred pozebo zlasti v notranjosti Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2 stopinji Celzija, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do -5, ob morju pa okoli 6 stopinj Celzija so zapisali na spletni strani. Arso je hkrati za drugi del noči objavil rumeno opozorilo zaradi nizkih temperatur.

Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa za jutri v FJK pričakuje najnižje nočne temperature v nižinah od 1 do 4 stopinje Celzija, ob morju pa od 6 do 9 stopinj Celzija, so zapisali na spletni strani.

Noč bo predvidoma najhladnejša na Kraški planoti, kjer se bo živo srebro spustilo do okrog 2 stopinj Celzija, na Goriškem pa bi morale biti najnižje nočne temperature okrog 4 stopinj Celzija. Izjeme niso ravno izključene, ponekod v zatišnih legah in v naravnih mraziščih bi se lahko živo srebro spustilo tudi nižje, vendar bi šlo v pritrdilnem primeru bolj za izjeme kot za pravilo.

Danes v popoldanskih urah bo sicer spremenljivo do pretežno oblačno in bodo ponekod lahko nastale posamezne plohe ali nevihte.

Jutri bo povečini precej jasno, občasno bo pihala šibka burja.

V soboto bo spet več spremenljivosti in bo nastajala kopasta oblačnost, iz nje pa občasne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.

V nedeljo kaže na spremenljivo in povečini suho vreme. Pihala bo šibka do zmerna burja. Vse dni bo za ta čas razmeroma hladno.