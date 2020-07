V Sloveniji od danes globe za neregistrirana plovila

Z današnjim dnem bodo v Sloveniji začeli izdajati globe lastnikom plovil, manjših od desetih metrov, ki bodo brez ustrezne registracije zapluli v slovenske vode, potem ko so jih doslej samo opozarjali. Tako se bo začela izvajati odločitev pristojnih slovenskih oblasti, ki je med lastniki manjših plovil na italijanski strani meje že pred tedni dvignila veliko prahu: očitek Sloveniji je bil predvsem ta, da so lastniki plovil za odločitev izvedeli ob začetku poletne sezone in ne prej, kar ovira med drugim tudi njihovo sodelovanje na poletnih regatah. Vendar, kot so Primorskemu dnevniku pojasnili na Upravi Republike Slovenije za pomorstvo, ki je pristojna za to področje, so širšo zainteresirano javnost začeli opozarjati že sredi lanskega septembra.

Dopis, ki je obveščal o odločitvi slovenskih oblasti, je Uprava RS za pomorstvo posredovala italijanskemu konzulatu v Kopru že 16. septembra 2019, enajst dni pozneje, 27. septembra 2019, pa tudi v odgovorih na novinarska vprašanja italijanske specializirane revije Bolina. Drugače je v Sloveniji registracija plovil obvezna že nekaj časa, točneje najmanj od uveljavitve Pomorskega zakonika 12. maja 2001.

Italijanske državljane, ki so v slovenske teritorialne vode zapluli z neregistriranim plovilom, so doslej opozarjali na kršitev, odslej jih bo doletela kazen, poudarjajo na slovenski upravi za pomorstvo. Na vprašanje, ali bi se zadevo za to poletje morda utegnilo rešiti po diplomatski poti, pa so odgovorili, da ni v njihovi pristojnosti.