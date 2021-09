V Sloveniji od danes točenje goriva le ob spoštovanju pogoja PCT

V Sloveniji, kjer so danes stopili v veljavo strožji pogoji PCT, so nastale manjše težave na nekaterih bencinskih servisih. Petrol je že včeraj napovedal, da bodo pogoje PCT preverjali zunaj pred točenjem goriva, kar so danes tudi udejanjili. Na vratih nekaterih Petrolovih bencinskih servisov se je pojavil napis, ki opozarja, da je za sprostitev točenja prodajalcu potrebno predložiti dokazilo PCT. Prav tako so na nekaterih bencinskih servisih OMV-ja, komur ne izpolnjuje pogojev PCT, preprečili vstop v trgovino za plačilo morebitnega točenja goriva. Odločitev slovenske vlade je sicer na med nekaterimi na družbenih omrežjih sprožila nelagodje. Pojavljale so se tako tudi fotografije drugih bencinskih servisov družb, ki po pričevanjih komentatorjev naj ne bi zahtevali pogoja PCT ali z nasveti, kam po bencin brez pogoja PCT.

Petrol je med drugim poročal o incidentu, ko je ena od strank svoje vozilo pustila na bencinskem servisu; odstraniti ga je morala policija. Ponekod je bilo zaradi tega tudi precej hude krvi. V Petrolu so pojasnili, da na njihovih prodajnih mestih preverjanje pogoja PCT sicer poteka tekoče, a je nejevolje med kupci precej, zaposleni pa so deležni številnih žaljivk in zmerjanja.

Sicer pa je PCT pogoj v Sloveniji od danes, razen redkih izjem, obvezen za vse poklice in skoraj vse storitve ter med drugim za udeležence verskih obredov. Nujen je tudi v vseh trgovinah z izjemo živilskih. Izjeme niso niti poštni uradi in trgovine z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami ter lekarne znotraj trgovskih centrov.