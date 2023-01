V Sloveniji potrdili sedem primerov nove podrazličice koronavirusa XBB

Po podatkih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so v Sloveniji doslej potrdili sedem primerov novih podrazličic koronavirusa XBB. Po oceni strokovne skupine za spremljanje koronavirusa pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje dodatni epidemični ukrepi sicer za zdaj niso potrebni. Glede na zadnje dostopne podatke, objavljene na spletni strani NLZOH, so v Sloveniji od 10. do 28.decembra 2022 skupaj potrdili šest primerov podrazličic koronavirusa XBB. Od tega so potrdili po dva primera podrazličic XBB.2 in XBB.1 ter po en primer podrazličice XBB.3 in XBB.1.5.

Pred tem so v obdobju od 25. novembra do 9. decembra 2022 potrdili en primer podrazličice XBB.3. V Sloveniji po podatkih NLZOH sicer trenutno prevladujeta koronavirusne podrazličice BQ.1 in BA.5.

Po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je nova podrazličica koronavirusa XBB.1.5 v Evropi v porastu in je bistveno lažje prenosljiva kot vse doslej znane različice.