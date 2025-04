V Sloveniji s 24. aprilom prepovedane vabljive arome v elektronskih cigaretah

V Sloveniji bo 24. aprila začela veljati zakonodajna prepoved vseh arom, razen tobačnih, v elektronskih cigaretah in njihovih polnilih, so danes na srečanju z novinarji spomnili strokovnjaki. Elektronske cigarete so najbolj privlačne za mlade, ki so tudi najbolj dovzetni za razvoj zasvojenosti z nikotinom in škodljive posledice kajenja.

Z novim ukrepom si po besedah generalne direktorice direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesne Marinko želijo zaščiti predvsem mlade, ki najbolj pogosto posegajo po elektronskih cigaretah. S 24. aprilom, ko se bo uveljavila določba zadnje spremembe zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, bodo prepovedane vse sladke, sadne in zeliščne arome v elektronskih cigaretah in njihovih polnilih z in brez nikotina. Dovoljena bo le prodaja izdelkov s 16 dovoljenimi snovmi, ki dajejo aromo tobaka.

V podporo zakonodajnim ukrepom bo ministrstvo za zdravje ponovno začelo kampanjo Izberi sebe, ne kajenja!, s katero bodo mlade ozaveščali o škodljivosti tobačnih in povezanih izdelkov ter jih spodbujali k izbiri zdravega življenjskega sloga, je pojasnila Marinko.

Slovenija se s tem po njenih besedah pridružuje najnaprednejšim državam članicam EU, in sicer Estoniji, Litvi, Latviji, Danski, Madžarski, Nizozemski in Finski, ki so že uvedle podobne ukrepe.

Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je opozorila, da je uporaba izdelkov z nikotinom med mladostniki še posebej tvegana, saj so ti bolj dovzetni za razvoj zasvojenosti z nikotinom kot odrasli. Uporaba elektronskih cigaret po njenih besedah med mladimi tudi poveča tveganje za začetek in nadaljevanje kajenja cigaret.

Dolgoročni učinki elektronskih cigaret in ostalih novih tobačnih izdelkov še niso povsem raziskani, saj izdelki še niso dolgo na trgu. Že obstoječe raziskave pa kažejo, da se bodo pri dolgoročnih uporabnikih pojavljale podobne bolezni, kot jih beležijo pri kajenju in morda še nekatere druge, je dejala Mihaela Zidarn z Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.