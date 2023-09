V Sloveniji se cene goriva višajo bistveno hitreje kot v Italiji

V Italiji vsak dan poročajo o naraščajočih cenah goriva, tudi v Sloveniji pa se krivulja kar konkretno vzpenja navzgor. Še hitreje kot na Apeninskem polotoku. Po zadnji podražitvi, ki je v torek doletela tako»slovenski« dizel kot bencin, so cene zdaj v bistvu primerljive s tistimi, ki jih v Furlaniji - Julijski krajini omogoča deželni popust na gorivo. Do skorajšnjega izenačenja je prišlo tudi zaradi tega, ker so se od januarja do danes v Sloveniji cene vzpenjale bistveno hitreje kot v Italiji.

Le štirje centi razlike

Po novem znaša v Sloveniji (regulirana) cena litra 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest 1,588 evra, za liter dizla pa je treba odšteti 1,664 evra. Cene so precej nižje v primerjavi z italijanskimi, kjer je treba ponekod odšteti skoraj do dva evra za liter goriva, na avtocesti pa je cena že presegla mejo dveh evrov, se pa ne več bistveno razlikujejo, ko jih primerjamo s cenami, ki so v FJK na voljo imetnikom kartice za subvencionirano gorivo. V goriški črpalki Esso v Ulici Lungo Isonzo Argentina je treba npr. za liter bencina odšteti 1,979 evra, če plačamo polno ceno, za liter dizla pa 1,969 evra. To pomeni, da bodo imetniki karte za liter bencina plačali 1,629 evra, za liter dizla pa, za katerega je sicer na voljo nekoliko nižji popust, 1,709 evra. Razlika znaša torej, če zaokrožimo, 4 cente tako za bencin kot za dizel.

Razlika je še januarja letos znašala 22 centov za bencin in 21 centov za dizel. V Sloveniji se je namreč v prvih devetih mesecih letošnjega leta bencin podražil za 24,45 %, dizel pa za 12,2 %. V FJK je bila podražitev bencina 8,67-odstotna, cena dizla pa je ostala skorajda nespremenjena (+0,58 %).