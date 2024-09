V Sloveniji se je začela jesenska kampanja oglaševanja mesa, mleka in sadja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je začelo jesensko kampanjo oglaševanja mesa, mleka in sadja. Potrošnike želijo z njo ozaveščati o konkretnih koristih in prednostih, ki jih prinaša izbira lokalne hrane, so včeraj sporočili z ministrstva.

Kampanja, ki jo predvideva tudi zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, bo potekala do 20. novembra. Nanaša se na lokalno goveje in perutninsko meso, lokalno mleko in mlečne proizvode ter lokalno sadje in proizvode iz lokalnega sadja. Vsebine bodo na ogled na televiziji, internetu, radiu, v tiskanih medijih in prek zunanjega oglaševanja.

Za sektorja mesa in mleka bodo v tokratni akciji predstavili nove promocijske materiale z novo celostno grafično podobo in novim podpisom kampanje Naša super hrana. »Nove, sveže kreativne rešitve in komunikacijska orodja so pripravljena na način, da so še bolj usmerjena k potrošniku, kar pomeni, da želimo potrošnika nagovoriti o konkretnih koristih in prednostih, ki jih prinaša poseganje po lokalni hrani, predvsem poseganje po kmetijskih in živilskih proizvodih iz omenjenih sektorjev, ki nosijo oznako kakovosti ‘izbrana kakovost - Slovenija’,« so zapisali na ministrstvu.

Vse promocijske kampanje, ki jih ministrstvo izvaja skladno z zakonom o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, večinsko financirajo sektorji sami. Država iz integralnega proračuna doda obvezni del, ki za vsak program promocije pomeni najmanj 40 odstotkov celotne vrednosti.

Ministrstvo pripravlja tudi razpis za medijski zakup za promocijo sheme ekoloških proizvodov s pripisom »Kmetijstvo Slovenija«. Tudi ta kampanja bo stekla z novimi kreativnimi rešitvami in novimi komunikacijskimi orodji, ki prav tako nagovarjajo potrošnike o pomembnosti kupovanja lokalnih ekoloških proizvodov z visoko dodano vrednostjo, so dodali.