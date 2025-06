V Sloveniji uspešno rešujejo ogrožene rise

Reševanje risov v dinarskih gozdovih in Julijskih Alpah v okviru projektov Life Lynx in ULyCA2 poteka zelo uspešno, so ocenili raziskovalci. Raziskave so pokazale, da se je večina preseljenih karpatskih risov uspešno vključila v populacijo.

Še nedavno na robu izumrtja

Evrazijski ris je dolgo veljal za najbolj ogroženo vrsto v slovenskih gozdovih in populacija je bila še nedavno na robu izumrtja zaradi parjenja v sorodstvu. Mednarodna ekipa strokovnjakov je zato med letoma 2017 in 2023 izvedla obsežen program reševanja populacije v okviru omenjenih projektov. Med drugim so v Dinaride in Alpe preselili 22 karpatskih risov,

Raziskave so pokazale, da se je 68 odstotkov teh uspešno vključilo v populacijo in vsaj 59 odstotkom se je uspelo razmnoževati. Do začetka lanskega leta so tako zabeležili 54 mladičev preseljenih risov. Pri preseljenih risih in njihovih potomcih ni bilo več zaslediti telesnih deformacij ali poginov, ki so bili pred tem glavni vzrok za propadanje populacije, so navedli.