V Sloveniji zaprli več planinskih poti

Po vremenski ujmi, ki je prizadela Slovenijo, Planinska zveza Slovenije zbira podatke o stanju planinskih poti in zapira poškodovane odseke. Ob tem v zvezi pozivajo planince, da se na najbolj kritična mesta ne odpravljajo. Najhujše so razmere na območju Zgornje Savinjske doline, Koroške, Kamniško-Bistriškega območja, kjer je zaprtih večina planinskih poti, opozarjajo. Prizadet je tudi dobršen del Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja, zato odsvetujejo obisk navedenih območij.

Stanje planinskih poti je moč preveriti na spletni strani Stanje planinskih poti, z aplikacijo maPZS in v objavljenih zbirnih novicah. Poškodovano območje je obsežno in se trudijo zagotoviti prikaz aktualnega stanja, sporočajo.

Na srečo planinske koče v preteklih ujmah niso bile poškodovane in so v večjem delu Slovenije normalno odprte, so pa bili marsikje poškodovani dostopi. Tukaj urnik planinskih koč.

Glede na podaljšani konec tedna Planinska zveza Slovenije sicer poziva vse člane, ki bi želeli pomagati prizadetim pri sanaciji poplav in neurij, da namesto planinskega izleta, raje ponudijo svojo voljo in moč.