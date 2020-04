V Slovenijo lahko, v Italijo ne

Iz hrvaške Istre se je pred izbruhom epidemije vsak dan vozilo na delo v Slovenijo in Italijo veliko število ljudi, glede Trsta in Furlanije - Julijske krajine pa je ta pretok sedaj praktično ustavljen. To precej skrbi ne samo čezmejne delavce, temveč tudi Istrsko županijo, v sklopu katere se s tem vprašanjem ukvarja posebna krizna enota. Vodi jo Dino Kozlevac, ki je za Radio Koper-Capodistria povedal, da so s Slovenijo dosegli dogovor o čezmejnih delavcih iz Istre, z Italijo pa še ne, tudi zato, ker je v tej državi situacija s koronavirusom dosti bolj resna kot v Sloveniji in Hrvaški. »Mnoge družine iz območja Umaga in Buj so popolnoma odvisne od situacije v FJK,« je dejal Kozlevac.

Izrazil je upanje, da se bosta Italija in Hrvaška dogovorili za podobne, če že ne enake pogoje, ki veljajo za dnevno prehajanje delavcev iz Istre v Slovenijo. »V Istrski županiji delamo na tem, a zadeva ni tako enostavna, saj je treba vsem zagotoviti varne pogoje prehajanja državnih mej in tudi varne pogoje dela v časih, ko mora biti skrb za zdravje na prvem mestu,« je dodal še Kozlevac. Po njegovem bi bilo najboljše, da bi Hrvaška, Slovenija in Italija kar se da poenotile vse varnostne ukrepe in omejitve, kar pa ne bo lahko.