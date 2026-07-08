V soboto pokop desetih srebreniških žrtev

Več kot 6000 ljudi se je davi iz Nezuka v Bosni in Hercegovini podalo na tridnevni pohod miru proti Potočarom, s katerim se vsako leto začne obeleževanje obletnice genocida v Srebrenici. Do petka bodo prehodili okoli sto kilometrov dolgo pot, na kateri je julija 1995 okoli 15.000 Bošnjakov iz Srebrenice poskušalo doseči osvobojeno ozemlje. Pohod miru so udeleženci začeli v kraju Nezuk pri Zvorniku, nato pa jih bo pot vodila skozi hribovita in gozdnata območja. V Potočare pri Srebrenici bodo prispeli v petek, dan pred osrednjo spominsko slovesnostjo.

Pohod miru že 22. leto zapored združuje več tisoč ljudi iz BiH in tujine. Pot, ki jo bodo prehodili, je za nekatere pred 31 leti pomenila rešitev, za številne, ki niso dosegli osvobojenega ozemlja, pa smrt. Letošnjega pohoda se po navedbah organizatorjev udeležuje veliko mladih, med njimi tudi organizirane skupine otrok preživelih iz Srebrenice. Ocenjujejo, da bo ob koncu obeleževanja obletnice genocida v Potočare prišlo več kot 9000 ljudi, poroča sarajevski portal Klix.

V spominskem centru v Potočarih bodo v soboto na osrednji spominski slovesnosti po podatkih Inštituta za pogrešane osebe BiH pokopali posmrtne ostanke desetih žrtev. S slovesnostjo bodo obeležili 31. obletnico genocida v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov po zavzetju bošnjaške enklave 11. julija 1995 v nekaj dneh ubile več kot 8300 Bošnjakov.V spominskem centru je trenutno pokopanih 6772 žrtev genocida, 250 pa jih je na željo svojcev pokopanih drugod po državi. Več kot 1000 ljudi iz Srebrenice in okoliških občin še vedno velja za pogrešane.