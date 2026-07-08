Fokus na avtorjih, ki so se zatekli v tujino

Od pretežno ruralnega območja do industrijsko razvitega z "lokomotivo", ki jo predstavlja Pordenon, nekdaj poimenovan furlanski Manchester. In Praznik knjige in svobode, kakor se uradno imenuje knjižni festival Pordenonelegge, je živ dokaz, da ekonomsko razvito ozemlje zmore uresničiti izredno pomemben kulturni dogodek. Vse to je bilo zaobjeto v uvodnih besedah predsednika Fundacije Pordenonelegge Michelangela Agrustija in drugih govorcev na včerajšnji uradni predstavitvi letošnje izvedbe petdnevnega festivala, ki je potekala v Milanu.Vse to so skušali prikazati tudi vizualno: lepake in drugo informativno gradivo (tudi spominke) bo namreč krasil rumeni cvet regrata, kateremu so ob stran postavili osušeni cvet bele barve in iz suhega cveta se usujejo semena. Kot geslo so organizatorji izbrali Semina chi legge (Kdor bere, seje), katerega gre tolmačiti večplastno. Regrat, kot je med drugimi opomnil pordenonski župan Alessandro Basso, je reven cvet, ki je pokrival furlanske poljane. In nekdaj revna Furlanija se je gospodarsko okrepila, kot je bilo ugotovljeno ob letošnji 50-letnici hudega potresa, na kar je spomnila deželna odbornica Cristina Amirante.

Septembra vsako leto, letos bo prireditev med 16. in 20. septembrom, predstavijo novitete, knjige v izvirniku, se pravi v italijanščini, in v prevodih iz drugih jezikov. Potrebno je vedeti, kaj bo izšlo! Še posebej to velja za otroško in mladinsko književnost: šolam, tako Villalta, morajo pravočasno razkriti avtorje in dela zaradi obveznih prijav. In prav sodelovanje s šolami vseh stopenj je med najbolj dragocenimi značilnostmi pordenonskega sejma. Iz vrst nekdanjih šoloobveznih otrok organizatorji črpajo tudi malo vojsko "angelov", mladih prostovoljcev, ki so v najbolj neposrednem stiku z obiskovalci. Letos bo perutničke na rumene majice nataknilo okrog 250 mladih.

Kaj pa program? O tem samo v glavnih obrisih, ker je, tako Villalta, v nekaj minutah nemogoče našteti vse pisce, ki bodo nastopili na okrog 650 dogodkih. Prvi med uglednimi gosti bo Salman Rushdie, sicer pa bodo veliko pozornost namenili avtorjem, ki so se morali izseliti iz domovine, da bi se lahko svobodno izražali. Tako se bo s svojimi deli predstavilo več ruskih, iranskih in piscev iz drugih držav. Kot je že znano, pa bodo letošnjo Nagrado Crédit Agricole Zgodovina v romanu podelili izraelskemu pisatelju Eshkolu Nevu. Tudi letos se bodo dotaknili številnih aktualnih tem, med temi je Villalta omenil vodo. Med protagonisti bo poezija, saj je po Villaltovem mnenju prav pordenonski knjižni sejem najpomembnejša italijanska prireditev, namenjena poeziji. Nekaj septembrskih dogodkov bo iz Pordenona "zašlo" v bližnje občine in druge kraje FJK, kot je že običaj zadnjih let. In kot veleva tradicija, se bo Pordenonelegge predstavil v Pragi, mestu, ki je bilo izbrano kot nekakšen simbol boja za svobodo v imenu kulture.