Zamenjali bodo več kot 20 tisoč svetil

Koncesionar tržaške javne razsvetljave Edison Next se je lotil zamenjave več kot 20.000 svetil na območju tržaške občine. Energetska potreba se bo znižala za dve tretjini, učinek bo primerljiv posaditvi več tisoč dreves.

Edison Next je postal koncesionar za javno razsvetljavo leta 2024 v sklopu javno-zasebnega partnerstva, ki predvideva veliko inovacij. Z zamenjavo svetil so danes začeli v tržaškem predmestju, ob Ulici Flavia, saj bodo dela sprva zadevala predmestne predele. V zvezi s posodobitvijo javne razsvetljave v tržaškem mestnem jedru čaka Edison Next na mnenja oziroma dovoljenja spomeniškega varstva. »Energija bo vedno dražja,« je ocenil župan Roberto Dipiazza, »zato sem lahko le zadoščen, ko slišim za ukrepe, s katerimi bomo varčevali na energiji«. Svoje zadovoljstvo je izrazil tudi odbornik Everest Bertoli, pristojen za finance in javno-zasebna partnerstva. Ob koncu del spomladi prihodnje leto bo Trst energetsko učinkovitejši. Javne površine bodo spričo boljše razsvetljave tudi veliko varnejše, je ocenil. Sprva bo na vrsti 16.600 luči zunaj mestnega centra, nato pa 4500 luči v centru.

Dela v vrednosti skoraj devet milijonov evrov financira v celoti koncesionar Edison Next. Novejša razsvetljava bo omogočila prihranek desetih gigavatov, potreba se bo znižala s 14 na štiri. Iz okoljskega vidika pomeni to upad emisij ogljikovega dioksida s 5842 na 1400 ton letno. »To je primerljivo z rezultatom, ki bi ga dosegli s posaditvijo 30.700 novih dreves,« je poudaril Bertoli in dodal, da lahko trajnost in učinkovitost hodita z roko v roki.

Raffaele Bonardi je v imenu koncesionarja poudaril, da so že zamenjali vse tržaške semaforje. Na več mestih bodo tudi okrepili javno razsvetljavo, denimo vzdolž pomembnih oziroma nevarnih prometnic. Omembe vredna pa je tudi posodobitev razsvetljave pomembnih elementov tržaške zgodovinske oziroma arhitektonske dediščine. Poleg znamenitosti v tržaškem mestnem središču bodo v lepši luči osvetljene tudi cerkve svetega Jerneja na Opčinah, svetega Martina na Proseku ter farne cerkve v Križu, Rojanu in Bazovici.