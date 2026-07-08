Ovadili so petnajsterico pretepačev

»Gre za skupino mladih, ki je izrazito nagnjena k nasilnim dejanjem.« Tako piše v sporočilu za medije, v katerem je tržaška kvestura razkrila, da so tržaški kriminalisti preteklega 25. junija opravili 15 hišnih preiskav na domu prav tolikih mladih med 18. in 20. letom. Policisti sumijo, da gre za protagoniste pretepa v Ulici Pascoli, do katerega je prišlo 20. maja letos. Policisti so po nasilnem dogodku našli kovinske in lesene palice, bejzbolske kije in nož. Preiskave so nato dokazale, da se je nekaj nasilnežev, italijanskih in tujih državljanov, steplo tudi v drugih predelih Trsta, kjer se ob večerih družijo mladi ter v Miljah in to v dneh, ko je v mestu vladalo veselo pustno vzdušje.

Preiskave je odredil tržaški državni tožilec Marco Faion, na domu petnajsterice so policisti našli oblačila, ki naj bi jih nasilneži nosili med pretepanjem. Mlade so ovadili zaradi kaznivih dejanj povzročitve hudih telesnih poškodb in groženj. Tržaška kvestorica Lilia Fredella je obenem za vse odredila prepoved približevanja krajem, kjer je prišlo do nasilnih dejanj, za nekatere je odredila prepoved povratka v Trst.