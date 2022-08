V Tipani je danes spet zagorelo. Požar v Tipani, ki se je vnel pretekli torek, so ob koncu tedna pogasili, k čemur so pripomogle tudi padavine. Ogenj se je iznad naselja Viškorša danes spet razširil, gost dim je ponovno viden daleč naokrog, med drugim tudi iz Vidma. Na kraju so gasilci in prostovoljci civilne zaščite.