V Semeniški ulici od danes Projekt D v znamenju mode in trajnosti

Modni ustvarjalci in obrtniki iz FJK in Slovenije se vračajo v Semeniško ulico št. 12, kjer bodo od danes do sobote prestavljali, razstavljali in prodajali svoje stvaritve. Fotografinja Dominique Pozzo in blogerka Dragana Radošević že četrtič zapored organizirata Projekt D, ki želi biti most med modnimi ustvarjalci, mediji in kupci. Ker organizatorki v naslednjem letu – tudi v vidiku EPK – načrtujeta v sklopu Projekta D prirediti še druge vrste dogodkov, tudi v obliki koktajl sprejemov, so letošnjemu tridnevnemu razstavnemu salonu dale naslov Moda Nexus, kar označuje prav namen združitve in povezave med modnim svetom s te in one strani meje. Projekt, ki je nastal po obisku medijskih dni na milanskem tednu mode leta 2021, želi promovirati krajevne modne znamke, oblikovalce in obrtnike, ki so še malo poznani, in hkrati spodbujati javnost, da začne kupovati lokalne in trajnostne izdelke.

Na letošnji izvedbi razstavnega salona Moda Nexus bo svoja dela predstavilo šest modnih oblikovalcev in obrtnikov iz Slovenije in FJK. Dogodek bo potekal tri dni: danes in jutri bo dogodek odprt samo za medije, osrednji del dogodka pa bo v soboto, ko bo razstavni prostor odprt za javnost. Na sobotnem pop up razstavnem salonu si bo od 10.30 do 20. ure mogoče izdelke ogledati in – zakaj ne – nakupiti. Tudi tokrat sta pobudnici povabili v goste predavateljico, in sicer modno svetovalko Danijelo Manoilov, ki bo na srečanju z naslovom Eleganca brez napora spregovorila o preprostih trikih za prefinjen videz. Ob 16.30 bo potekalo predavanje v slovenskem jeziku, ob 18. uri pa še v italijanščini.

Dogodek je nastal v sodelovanju s SDGZ in javno agencijo Spirit Slovenija pod pokroviteljstvom Občine Gorica ter s podporo zavoda GO! 2025 in urada za turizem Dežele FJK.