Izmerila ji je krvni tlak z novim pristopom ...

Koprski policisti so prejeli prijavo o goljufiji oz. tatvini na domu. V Izoli je k starejši občanki prišla ženska, da bi ji izmerila krvni tlak. Nič hudega sluteča jo je povabila, naj vstopi v stanovanje. Gostja ji je začela masirati hrbet, pri čemer ji je razlagala, da gre za nov pristop pri merjenju krvnega tlaka. Po približno petih minutah je nenadno pospravila pripomočke in odšla iz stanovanja. Stanovalka je kmalu zatem opazila, da je nekdo v sobi razmetal kuverte in da je iz njih izginil denar.