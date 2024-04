V Tržiču je ponoči okrog 3. ure med prepirom na cesti ženska z nožem zabodla partnerja. S hudimi ranami so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so si zdravniki zanj pridržali prognozo. Njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo.

Policisti so uvedli preiskavo in bodo za ugotovitev okoliščin med drugim prisluhnili ženski ter nekaterim očividcem in, ko bo mogoče, žrtvi napada. Državno tožilstvo bo tudi glede na težo ugotovljenih poškodb izdalo obtožnico zoper napadalko.