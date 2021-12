V Torviscosi je 61-letnik iz Vidma danes okrog 8. ure izgubil življenje v prometni nesreči. Z avtomobilom je čelno trčil v kombi in zapeljal v jarek. Na kraj nesreče so prišli gasilci in reševalci. Voznika kombija, ki se je rahleje poškodoval, so odpeljali v bolnišnico v Palmanovo. Karabinjerji okoliščine nesreče še preiskujejo.