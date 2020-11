»V tovornjaku moraš spati z odprtim očesom, ker ponoči kradejo«

Uroš Jercog iz Doline pri Trstu je zaposlen pri tržaškem prevozniku DL Transport & Logistic. Na vprašanja je odgovarjal neposredno iz tovornjaka, ko je vstopal v tržaško pristanišče. Pred pogovorom si je seveda nadel slušalke. »Do leta 2012 sem imel svoje podjetje,« je začel razlagati.

In potem?

Sem bil primoran »pustit«. Ljudje te izkoriščajo. Plačajo konec meseca po 90 dneh od storitve. Se pravi, da denar dobiš po štirih mesecih. Svoje stroške, na primer za nafto ali cestnino, pa moraš poravnati takoj.

A zdaj delate kot uslužbenec, kar je verjetno bolje.

Italijanski sistem je tak, da nimaš plačanih nadur. Če si srečen, ti priznajo potne stroške in dobiš 2000 evrov na mesec.

Za koliko ur dejanskega dela?

Od 12 do 15 ur na dan. Kosila, kavo in drugo si plačaš sam.

Delate od ponedeljka do petka?

Da. Ko sem začel, sem srečal več srbskih voznikov. Danes jih skoraj ni več.

Zakaj?

Ker se v Italiji ne splača voziti kamiona. Zdaj v glavnem srečaš Bolgare, Romune ... Ta meja se pomika vedno bolj proti vzhodu. Zato tudi v EU lahko po istih pravilih zaposliš ljudi iz držav, ki niso članice. Drugače ne dobiš delovne sile. V Belgiji ima na primer sedež podjetje, ki zaposluje Filipince. Delajo za 600 evrov na mesec. Živijo v kamionih. Kar seveda ni samo izkoriščanje, je kar kršitev človekovih pravic.

Se vi, ko prespite v tovornjaku, dovolj spočijete?

Kamioni so vedno bolj udobni, a težava je, da moraš spati z odprtim očesom, ker ponoči kradejo. Kradejo baterije, luči in podobno. Zato spanec ni tisti pravi in se nabere veliko stresa. Stresa je sicer dosti tudi iz drugih razlogov.