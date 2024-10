Na avtocesti A4 se je danes zjutraj malo pred 8. uro na odseku med Latisano in Portogruarom pripetila prometna nesreča, v katero sta bila vpletena avtomobil in tovornjak cisterna, ki je prevažal vnetljivo snov ksilen. V nesreči ni bilo huje poškodovanih, nastala pa je gmotna škoda. Poškodovana je bila tudi cisterna, pri čemer so na delu gasilci in ostale pristojne službe, ki odpravljajo posledice nesreče. Območje in tovorno vozilo so zavarovali. Promet je bil oviran.