Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so zgodaj popoldne posredovali v Torviscosi na Videmskem, kjer sta trčila avtomobila. Z reševalnim vozilom, ki je prispelo iz kraja San Giorgio di Nogaro so dve osebi prepeljali v bolnišnico v Palmanovi, kamor so ju sprejeli z lažjimi poškodbami. Vzroke nesreče preiskujejo varnostni organi.