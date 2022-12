V trčenju s tovornjakom huje poškodovana voznica avtomobila

V Spilimbergu na Pordenonskem sta danes zjutraj ob 8. uri silovito trčila avtomobil in tovornjak s priklopnikom, pri čemer se je avtomobil večkrat prevrnil. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so 49-letno voznico avtomobila, ki je bila huje poškodovana in je doživela zastoj srca, na kraju oživljali, nakar so jo z reševalnim vozilom prepeljali v tamkajšnjo bolnišnico. Tam so ji nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so jo s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rdečo triažno kodo. Njeno zdravstveno stanje je hudo.

Na kraju nesreče so bili tudi gasilci, ki so ponesrečeno voznico potegnili iz razbitin avtomobila in varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče. Priletel je tudi reševalni helikopter.