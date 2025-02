V večjem delu Slovenije povišane ravni delcev PM10

Danes in v naslednjih dneh Arso pričakuje preseganja dnevne mejne vrednosti PM10 v večjem delu Slovenije. Visoke ravni so posledica povečanih izpustov in vremenskih razmer, ki zadržujejo onesnažen zrak v nižinah, so pojasnili. Izboljšanje kakovosti zraka pričakujejo v četrtek.

Meritve potrjujejo napoved Arsa. Današnji podatki o delcih PM10 skoraj povsod po Sloveniji presegajo mejne vrednosti, marsikje tudi občutno. Izjemi sta Koper in Nova Gorica, kjer je zrak razmeroma čist.

Prav tako so vrednosti danes skladne s pravili tudi v FJK.