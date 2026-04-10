V večjem delu Slovenije se stopnjujejo sušne razmere

Zadnjih 30 dni je bilo nadpovprečno toplo, pogosto vetrovno in v drugem delu obdobja izrazito suho vreme, kar je vodilo do razvoja sušnih razmer v površinskem sloju tal v večjem delu države, je zapisal Arso na družbenih omrežjih. Zelo sušno je zlasti na Zgornjesavskem, Gorenjskem ter v Ljubljani z okolico, kjer primanjkuje od 40 do 70 milimetrov padavin. O zmerni suši pa poročajo s Koroške, z Bovškega, iz Notranjske, iz Pomurja, dela Podravja, savinjske regije ter tudi z Obale in Goriškega, kjer primanjkuje do 40 milimetrov dežja. Le jugovzhodni del Slovenije ohranja običajno namočenost tal z vodnobilančnimi presežki med 10 in 40 milimetrov.

Čeprav od torka dalje kaže na nestanovitno vreme z možnimi krajevnimi padavinami, na Arsu ne pričakujejo bistvenega izboljšanja vodnobilančnih razmer v površinskem sloju tal. Za zahodne »rumene« regije kaže celo na zaostrovanje sušnih razmer v površinskem sloju tal, opozarjajo.