Kopalce bodo spodbujali, naj ravnajo trajnostno

Tudi ob letošnji poletni sezoni bodo tržaška kopališča posebno pozorna na varovanje morskega okolja in spodbujanje ločenega zbiranja odpadkov. Občina Trst in komunalno podjetje AcegasApsAmga že petič prirejata projekt Un mare di differenziata (Morje ločenih odpadkov) v sodelovanju s krajevnimi kopališči. Pobudo so predstavili včeraj v kopališču Ausonia, ki že od celega začetka sodeluje pri projektu. Letos so pristopila še kopališča Sticco, Grignano Riviera, Barcola/Grignano, Saturnia in krožek Marina Mercantile.

V okviru projekta bodo letos priredili tudi dejavnosti na temo ločenega zbiranja odpadkov za otroke, ki bodo obiskovali poletni center kopališča Ausonia. Poleg tega bodo delili promocijski material za spodbujanje trajnostnega življenjskega sloga, je povedal občinski odbornik za politike ozemlja Michele Babuder. Direktor komunalnih storitev družbe Acegas Massimo Buiatti pa je poudaril, da skupna pobuda konkretno pripomore k povečanju števila ločeno zbranih odpadkov. Lani je bil odstotek ločeno zbranih odpadkov podoben tistemu iz prejšnjih edicij, in sicer 60-odstoten.

Občina in komunalno podjetje bosta pretehtala možnost odprtje novih ekoloških otokov za kopališča, ki jih še nimajo. Ta bodo lahko zaprosila tudi za poseben zabojnik za zbiranje kartona. Sama kopališča pa bodo uredila kotičke za ločeno zbiranje in spodbujala pravilno ravnanje z odpadki.

V kopališču Ausonia bodo tudi letos potekale dejavnosti v organizaciji krojaške socialne zadruge Lister, ki deluje pod okriljem zadruge Basaglia, in zadruge Querciambiente. Konec julija bo čas za olimpijado klanf, sezono pa bo zaključilo septembrsko tradicionalno čiščenje morskega dna v Ausonii v organizaciji krožka tržaških potapljačev Circolo sommozzatori Trieste in v sodelovanju z italijansko zvezo za športni ribolov in potapljaštvo FIPSAS.