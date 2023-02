Več list s slovenskimi kandidati

Ne samo Slovenska skupnost in Demokratska stranka, slovenske kandidate bodo na bližnjih deželnih volitvah v Furlaniji - Julijski krajini prihodnjega 2. in 3. aprila ponujale tudi številne druge stranke oz. liste različne blokovske provenience. Nekatere stranke so kandidatne liste že predstavile, druge jih morajo še predstaviti, vsekakor se večina slovenskih kandidatov v vsakem primeru nahaja na listah, ki so odraz levosredinske koalicije, najti pa jih je tudi na listah desne sredine.

Tako so pri Paktu za avtonomijo, stranki predsedniškega kandidata leve sredine Massima Moretuzza, potrdili, da bo v tržaškem okrožju kandidirala Slovenka Katja Superina, koordinatorka pri poklicnem zavodu Ial. Slovenska kandidata ima v tržaškem okrožju tudi zavezništvo med Zelenimi in Levico: to sta Morris Čok in Franco Strain. Bolj težavno je iskanje kandidatov pri levičarski listi Open FJK.

Vedno v tržaškem okrožju, a na listi Gibanja petih zvezd, namerava kandidirati Paolo Magnani, arhitekt in profesor na slovenskih šolah v Trstu. Med prijavami, ki jih je gibanje prejelo po spletu, je namreč tudi njegova. Glasovanje o kandidaturah bo, vedno po spletu, potekalo danes od 10. do 22. ure.

V vrstah desne sredine bo za Ligo tudi tokrat kandidiral dosedanji deželni svetnik Danilo Slokar, ki pa očitno ne bo, kot je bilo prvotno zapisano, edini kandidat v desnosredinskem bloku, ki je povezan s slovensko narodno skupnostjo. Kandidaturo na listi deželnega predsednika Massimiliana Fedrige je namreč potrdil župan Tipane Alan Cecutti, bivši predsednik Kmečke zveze za videmsko pokrajino. Na Fedrigovi listi bo tudi dosedanji deželni svetnik Projekta FJK, Benečan Giuseppe Sibau, ki se sicer ne izpostavlja izrazito kot Slovenec. Na listah stranke Naprej, Italija najbrž ne bo slovenskih kandidatov, za liste Bratov Italije pa do sinoči nismo prejeli odgovora s tem v zvezi. Vse kaže, da slovenskih kandidatov ni niti na listah tretjega bloka predsedniškega kandidata Alessandra Marana in zavezništva Skupaj svobodni, ki za predsednico Dežele kandidira Giorgio Tripoli.