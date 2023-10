Več poplavljenih cest na Videmskem

Današnje padavine so ob okrepljenih južnih vetrovih najmočnejše v severnih predelih dežele in ponekod v nižinskem pasu. Z Videmskega civilna zaščita poroča o več poplavljenih ali delno poplavljenih cestah, med drugim iz krajev Ahten, Mereto di Tomba, Basiliano in Tricesimo. Voda poplavlja tudi nekatere predele Vidma.

V popoldanskih urah civilna zaščita poroča še o povečanem potoku pri Fojdi, poplavljenem cestišču v Moimaccu, poplavljenih hišnih prostorih v Passariano, zaprtju broda pri Nemah in o drevesu, ki je padlo na cestišče pri Grmeku.