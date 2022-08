»Velika čast, a tudi odgovornost«

»Da sem prva Slovenka na čelu neke kandidatne liste za parlamentarne volitve, mi je v veliko čast, obenem pa je to tudi velika odgovornost,« je komentirala senatorka Tatjana Rojc, ki se bo na septembrskih volitvah kot nosilka liste Demokratske stranke potegovala za vnovično izvolitev v senat.

Zahvalila se je vodji DS Enricu Letti, posebno pa strankarskima kolegicama Caterini Conti in Debori Serracchiani ter vsem organizacijam in posameznikom, ki so jo podprli. »Ne zaradi mene, ampak zato, ker je slovenska prisotnost v parlamentu tudi politično gledano nekaj pomembnega za demokrate. To je bilo jasno izraženo z visoko uvrstitvijo na kandidatni listi,« je dejala in ob tem poudarila svoje zadovoljstvo.