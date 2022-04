Velika noč z rumenim vremenskim opozorilom

Arso je za soboto, 16. aprila, nedeljo, 17. in ponedeljek 18. aprila objavil rumeno opozorilo zaradi močne burje. V soboto in nedeljo pričakujejo, da bo dosegla hitrost od 85 do 100 km/h, v ponedeljek od 70 do 85 km/h.

Sicer bo od danes do vključno ponedeljka v FJK prevladovalo sončno vreme z le občasno zmerno oblačnostjo, ki bo verjetnejša zlasti jutri. Le izjemoma bo ponekod lahko nastala kakšna manjša krajevna ploha ali nevihta.

Iz dneva v dan bo hladneje. Najvišje dnevne temperature bodo v nedeljo in ponedeljek do okrog ali le malo nad 15 stopinj Celzija. Pihala bo burja, ki bo povečevala občutek ohladitve.