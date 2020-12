»Videl sem, kako so mučili Giulia Regenija«

»Videl sem Giulia, z lisicami je bil priklenjen na tla. Na prsnem košu je imel vidne znake mučenja,« je v svojem pričevanju povedal nekdanji pripadnik egiptovskih tajnih služb, ki sta mu prisluhnila tožilca Sergio Colaiocco in Michele Prestipino. V sklopu preiskave o smrti Giulia Regenija sta zaslišala še druge očividce.

Danes se je zaključila preiskava proti petim predstavnikom egiptovske tajne obveščevalne službe, ki so osumljeni ugrabitve italijanskega študenta in raziskovalca Giulia Regenija. Le za enega izmed osumljenih, Mahmouda Najema, niso zbrali dovolj dokazov. Ostali štirje – general Sabir Tariq in polkovniki Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim ter Magdi Ibrahim Abdelal Sharif – pa imajo sedaj dvajset dni časa za pripravo obrambe. Sodni postopek postaja čedalje bolj konkretna možnost. Giuliova starša Paola Deffendi in Claudio Regeni sta na tiskovni konferenci, ki sta jo z odvetnico Alessandro Ballerini sklicala v popoldanskih urah, dejala, da je to izredno pomemben korak na poti iskanja pravice.

Tožilca v zaključnem poročilu preiskave opisujeta večdnevno mučenje. Giulia Regenija so trpinčili z razbeljenimi predmeti, noži, palicami, ga brcali in udarjali s pestmi, razlagata. Ključno vlogo je pri rekonstrukciji dogodka imela omenjena priča, ki je petnajst let delala v poslopju, kjer so mučili mladega raziskovalca. Videl je, kako so ga v sobi št. trinajst v prvem nadstropju vile iz časov predsednika Nasserja v središču Kaira zasliševali in mučili.