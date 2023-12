Viličar stisnil delavca ob tovornjak

Danes zjutraj okrog 9.30 se je v prostorih tovarne v Fagagni na Videmskem pripetila hujša nesreča pri delu. Delavca, starega 29 let, državljana Maroka, ki je s tovornjaka razlagal okenske okvirje, je iz še nepojasnjenih vzrokov močno udaril viličar, ki ga je upravljal njegov kolega. Vilica ga je močno stisnila ob tovornjak, pri čemer se je hudo poškodoval. Prisotni so poklicali na pomoč na interventno telefonsko številko za klice v sili 112, pri čemer je na kraj prispelo reševalno vozilo iz kraja San Daniele in je priletel reševalni helikopter. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli s hujšimi poškodbami. Na kraju so bili tudi varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.