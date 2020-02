Virginia Raggi danes z dijaki pri kostnici in šohtu

Že tretje leto zapored se je rimska županja Virginia Raggi udeležila spominskega potovanja z dijaki v sklopu projekta Vzhodna italijanska meja: dramatična evropska zgodba. Danes je obiskala kostnico italijanskih žrtev prve svetovne vojne in bazovski šoht ter ezulsko begunsko taborišče na Padričah.

Na šohtu je v spomin na žrtve fojb položila venec in spregovorila o dolgoletni nedopustni pozabi fojb, pa tudi o tem, da je omenjeni zgodovinski dogodek večkrat deležen političnih manipulacij in instrumentalizacij, kar obžaluje.

Jutri si bo ogledala Skladišče št. 18, kjer so shranjeni predmeti povojnih izseljencev iz Istre, Reke in Dalmacije, ter tržaško Rižarno, zatem se bodo odpeljali do Kopra kjer bodo srečali predstavnike tamkajšnje italijanske skupnosti. V ponedeljek pa bo županja z dijaki obiskala še Reko, kjer se bodo pobliže seznanili tako z delovanjem reške šole z italijanskim učnim jezikom kot tamkajšnje italijanske skupnosti.