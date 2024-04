V butaju bodo zaživele goriške papirnate zgodbe

Od zgodovine do teorije in nato še v prakso. Kamišibaj so mladi udeleženci delavnic papirnatega gledališča spoznavali prav z vseh zornih kotov. Te so potekale med februarjem in marcem pod vodstvom Boštjana Odra in Vanje Ive Kretič, dobitnikov zlatega kamišibaja na 11. slovenskem festivalu papirnatega gledališča, ki je potekal septembra v Črnomlju.

Delavnic so se udeležili dijaki in dijakinje goriških slovenskih višjih šol, pridružile pa so se jim tudi vzgojiteljice, učiteljice in profesorice. Pri likovnem delu so jim priskočile na pomoč oblikovalke Silva Karim, Vesna Marion in Vlasta Markočič. Izdelava kamišibajev, ki je potekala v sklopu projekta Storie di carta - Zgodbe na papirju, se je v tem tednu zaključila, danes pa sledi še nastop mladih kamišibajkarjev.

Pripravljajo se na festival

Pri projektu Storie di carta - Zgodbe na papirju sodelujejo Kulturni center Lojze Bratuž, Skupnost družin Sončnica, društvo Kamišibaj Slovenije, goriški tehniški zavod Cankar - Zois - Vega in združenje CTA. Financira ga Dežela Furlanija - Julijska krajina, spada pa v sklop dejavnosti v pričakovanju na 12. slovenski festival kamišibaja, ki bo potekal septembra v Gorici.